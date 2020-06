Caminhão com mais de 70 mil litros de cerveja sem nota fiscal é apreendido em Vitória do Xingu (PA)

A apreensão ocorreu durante ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na altura do km 570 da BR-230

Um caminhão que transportava fardos com mais de 70 mil litros de cerveja sem nota fiscal foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na última quarta-feira (3). O flagrante ocorreu durante ações de fiscalização realizadas na altura do km 570 da BR-230, no município de Vitória do Xingu, sudeste do Pará.

Durante as ações, os policiais abordaram uma caminhonete modelo SR/Randon e iniciaram os procedimentos de fiscalização. O condutor teria afirmado que a carga se tratava de 50 toneladas de sal, apresentando a nota fiscal.

Após retirarem a lona de cobertura do semi reboque, os agentes constataram que havia uma carga de cerveja. Ao ser questionado, o motorista informou que não teria a nota fiscal dos produtos e que estaria levando dois mil fardo para um cliente no município de Altamira, sudeste paraense.

Diante da constatação das irregularidades, o condutor foi autuado por transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal. Foram apreendidos 71.935 litros de cerveja e motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos.