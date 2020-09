Caminhão de gás capota na João Paulo II e carga é saqueada por populares

Motorista perdeu o controle do veículo em uma curva. Botijões se espalharam na pista

Um acidente com um pequeno caminhão de transporte de botijões de gás foi registrado na manhã deste sábado (5) na avenida João Paulo II, em Belém.

Segundo o motorista do veículo, ele vinha pela avenida na altura do bairro da Guanabara, quando acabou perdendo o controle do carro em uma curva. O caminhão capotou pelo menos duas vezes, mas o motorista e outro funcionário que estav no veículo não ficaram feridos no acidente

Alguns botijões de gás rolaram para o barranco às margens da avenida, e segundo os funcionários, foram saqueados populares da região em uma questão de minutos. Eles carregaram os botijões e correram para uma área próxima a uma pequena via, também perto da avenida. Apesar desse episódio, muitas pessoas pararam também para ajudar os dois acidentados.

Bombeiros foram chamados para cuidar da carga perigosa (Ivan Duarte / O Liberal)

A Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob) se fez presente no local e coordena o trânsito, mas o acidente não causou nenhum congestionamento. A pista em que houve o capotamento foi parcialmente interditada enquanto o caminhão estava de cabeça para baixo.

Um caminhão maior da mesma companhia de gás foi ao local para recuperar a carga que ficou espalhada pela margem da avenida. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para ajudar na ocorrência.

“Em uma situação como essa, sem vítimas e com todos sem ferimentos, nós só atuamos no apoio. Não há vazamento de gás, então só vamos desligar a bateria do veículo tombado pra evitar que haja alguma faísca” disse o subtenente Marcelo, do Corpo de Bombeiros.

Acidente ocorreu por volta das 9h45, na pista rumo ao centro