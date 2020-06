Camisa do Clube do Remo é eleita a mais bonita do Brasil em votação nas redes sociais

Em uma eleição que teve mais de um milhão de votos, a Camisa do Clube do Remo foi eleita a mais bonita do Brasil. A disputa foi acirrada envolvendo 16 camisas de clubes do futebol brasileiro e o manto do Leão Azul paraense levou a melhor em eleição dos canais do Esporte Interativo, de todas as redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. De clubes do estado do Pará e do norte do país, só entrou a camisa azulina.

A camisa do Clube do Remo foi eleita a mais bonita do Brasil, através de uma disputa de chaveamento. Para conquistar a eleição, a camisa do Leão Azul começou sendo a mais bonita de que a do Sport Club Corinthians Paulista, nas oitavas de final. Depois, a camisa azulina enfrentou a do Esporte Clube Bahia, com os baianos sendo derrotados pelas quartas de final. Na semifinal, o Leão despachou a camisa do Fluminense Football Club, do Rio de Janeiro. Na grande final, a torcida do Clube do Remo, conhecida como Fenômeno Azul, deu um show e elegeu a camisa do Leão como a mais bonita, derrotando o Ceará Sporting Club.

Além dos clubes que o Leão despachou pelo caminho, entraram na disputa as camisas da Associação Chapecoense de Futebol, Fortaleza Esporte Clube, Clube de Regatas do Flamengo, Sociedade Esportiva Palmeiras, Cruzeiro Esporte Clube, Sport Club do Recife, Botafogo de Futebol e Regatas, Santos Futebol Clube, São Paulo Futebol Clube, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport Club Internacional.

Após o resultado, muitos torcedores se manifestaram nas redes sociais, principalmente a torcida remista, que comemorou o fato de ter batido grandes torcidas do futebol brasileiro, como Flamengo, Corinthians e São Paulo, que nas últimas pesquisas, lideram o ranking sendo as três maiores do país. Em 2005, quando o Remo conquistou o título de campeão do Campeonato Brasileiro da Série C, a torcida do Leão Azul foi a maior do Brasil nas arquibancadas e conseguiu as melhores médias das três divisões, 1ª, 2ª e 3ª, ainda não existia a 4ª divisão. Em jogos do Leão no Estádio Olímpico Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém, a média era de 30.869 torcedores por jogo.

“PARABÉNS, REMO! A torcida do Leão Azul DEU SHOW no duelo contra o Ceará e elegeu o MANTO AZULINO como o MAIS BONITO DO BRASIL!”, disse a postagem do Esporte Interativo em suas redes sociais. A torcida do Remo também deixou sua mensagem “Clube do Remo é um clube que tem uma torcida apaixonada que lota estádio, treinos e que não aparece só nos melhores momentos, ao contrário de muitos pelo Brasil que pensa que é grande, engole o choro”, afirmou um torcedor remista.

Por Fábio Relvas / Foto: Samara Miranda