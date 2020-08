Campanha de negociação de débitos da Cosanpa termina nesta segunda-feira

Na campanha “Conta com a Cosanpa”, as contas dos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2020 podem ser parceladas.

A campanha de regularização de débitos realizada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) que iniciou em junho deste ano termina nesta segunda-feira (31). Na campanha “Conta com a Cosanpa”, o parcelamento das contas dos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2020 pode ser feito em até oito vezes sem juros. Os clientes têm a oportunidade de ficar com as contas em dia.

A campanha está disponível em todos os 53 municípios paraenses atendidos pela Cosanpa e as negociações podem ser feitas nas lojas de atendimento da Cosanpa, no horário de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone 0800 70 71 195 ou pelo chat online do site da companhia.

Segundo a Cosanpa, até agora 7.471 pessoas assistidas na negociação de débitos dos meses mais complicados deste ano por conta da pandemia de coronavírus. Cerca de R$ 5,6 milhões foram negociados com clientes entre contas pagas à vista e parceladas