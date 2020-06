Campanha de vacinação contra a gripe, em Belém, continuará até 30 de junho

A população de Belém tem até o dia 30 de junho para se vacinar contra a gripe influenza. A campanha deste ano, que se encerraria nesta sexta-feira, 5, teve o calendário ampliado para até o dia 30. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) prorrogou a data de encerramento da campanha atendendo a orientação do Ministério da Saúde, que prorroga a campanha em todo o território nacional.

Em Belém, a meta é vacinar 433.798 pessoas dos grupos de risco. Quase 80% desta meta já foi cumprida, porém ainda é baixa a procura de pais com crianças de 6 meses a 6 anos incompletos (22,85%), gestantes (22,68%), mulheres no pós-parto (38,85%), professores de escolas públicas e privadas (27,46%) e pessoas de 55 a 59 anos (35,96%). Os demais grupos já cumpriram a meta estabelecida.

A coordenadora do Programa Municipal de Imunizações da Sesma, Nazaré Athayde, ressalta a importância da vacinação: “A vacina protege contra o vírus da influenza, que é um vírus que pode complicar com pneumonia, gerando internações e levando até a óbito. Portanto, pedimos que os munícipes procurem as unidades de saúde mais próximas das suas residências para se vacinar”.

Ao procurar uma unidade, é obrigatório o uso de máscaras e é fundamental respeitar as medidas de distanciamento entre pessoas e de higienização das mãos. As salas de vacina funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Devem se vacinar pessoas que compõem os grupos prioritários: idosos, trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas com indicação médica, funcionários do sistema prisional, adolescentes sob medidas protetivas, população privada de liberdade, profissionais das forças de salvamento e segurança, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, pessoas com deficiência física, indígenas, crianças de seis meses a seis anos incompletos, gestantes, mulheres no pós-parto, professores de escolas públicas e privadas e pessoas de 55 a 59 anos.

Por Suênia Cardoso