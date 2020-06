Campanha de vacinação contra a gripe encerra dia 30 de junho

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe está na reta final. Pessoas de todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde podem se vacinar até terça-feira, 30 de junho, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com sala de vacina e nos postos fixos que foram montados estrategicamente para atender a população neste momento de pandemia, localizados no centro universitário Fibra, no estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzú), na Di Casa, além do drive thru, na Aldeia Amazônica.

Na Aldeia Amazônica, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), da Prefeitura de Belém, orienta que os usuários do serviço permaneçam em seus carros para evitar aglomerações. A vacinação para pedestres está sendo realizada somente nas salas de vacina das unidades de saúde e nos postos fixos.

A coordenadora do Programa Municipal de Imunizações da Sesma, Nazaré Athayde, ressalta a importância da imunização para o combate ao vírus. “A influenza pode levar a óbito. Convocamos os pais de crianças de seis meses a seis anos incompletos, gestantes, mulheres no pós-parto e pessoas de 55 a 59 anos para cumprirem a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, da influenza, que ainda não foi realizada nesses grupos devido à baixa procura ocasionada pela pandemia da covid-19”.

A Sesma está disponibilizando as vacinas com o objetivo de reduzir as complicações e mortalidades decorrentes das infecções causadas pelo vírus da influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) e influenza B.

Público – A vacina contra a influenza é direcionada para idosos; trabalhadores da saúde; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas com indicação médica; funcionários do sistema prisional; adolescentes sob medidas protetivas; população privada de liberdade; profissionais das forças de salvamento e segurança; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; trabalhadores portuários; pessoas com deficiência física; indígenas; crianças de seis meses a cinco anos; gestantes; mulheres no pós-parto; professores de escolas públicas e privadas e pessoas de 55 a 59 anos.

As vacinas podem ser encontradas nestes locais:

– Unidades Municipais de Saúde com sala de vacina, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h;

– Unidades Municipais de Saúde e Estratégia Saúde da Família (ESF) com sala de vacina, sábado dia 27 de junho, das 8h às 14h;

– Centro universitário FIBRA, situado na Av. Gentil Bittencourt, n°1144. De 22 a 26 de junho e 29 a 30, das 9h às 14h;

– Estádio Leônidas Sodré de Castro (Curuzú), situado na Av. Alm. Barroso, nº 654. De 22 a 27 de junho e de 29 a 30 de junho, das 9h às 14h;

– Di Casa, situada na Av. Almirante Barroso, nº 5386. De 24 a 26 de junho e 29 a 30, das 8h às 14h;

– Serviço drive thru na Aldeia Amazônica. De 22 a 27 de junho e 29 a 30, das 8h às 14h.

Por Natália Azevedo