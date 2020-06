Campanha de vacinação da gripe é prorrogada até 30 de junho, em Tailândia

A campanha de vacinação contra gripe, em Tailândia, nordeste do Pará, foi prorrogada até dia 30 de junho. O motivo da prorrogação foi o fato do município não ter atingido a média de 90% de vacinação. A diretora de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, Denise Preus, convoca todos que fazem parte dos grupos de riscos para fazerem a imunização contra a infecção viral.

Como se vacinar?

As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17h00. Ao se dirigir aos postos de saúde, é importante lembrar que todos devem seguir as recomendações do ministério da saúde, na prevenção ao novo coronavírus.

Recomendações:

Todos devem está usando máscaras, e, principalmente, respeitar as medidas de distanciamento entre as pessoas.

Público alvo:

Pessoas de 60 anos ou mais;

Trabalhadores da saúde;

Profissionais da força de segurança e salvamento;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

Adolescentes e Jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

Funcionários do sistema prisional;

Caminhoneiros;

Motorista e cobrador de transporte coletivo;

Portuários;

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade;

Pessoas com deficiência;

Gestantes;

Puérperas até 45 dias;

Adultos de 55 a 59 anos;

Professores de escolas públicas e privadas;

De acordo com as informações da diretoria de epidemiologia do município, até agora, apenas o grupo de idosos (considerados de maior risco) atingiram a meta, totalizando 99,56% de vacinados. Seguido dos trabalhadores da saúde, com 80,88%.

Porém, as crianças (de 6 meses até 6 anos), atingiram apenas 8,24%. Tailândia está com 32,37% do público alvo vacinado, e o objetivo da prorrogação é que o município alcance pelo menos 90%.