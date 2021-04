Campanha ‘Doadores Futebol Clube’ incentiva a doação de sangue de torcedores paraenses

“A doação de sangue vai além da rivalidade no campo de futebol. A partir do momento em que o árbitro apita e encerra o jogo, precisamos fortalecer a união, o amor e a humanidade entre as torcidas. O ato de doar sangue faz com que a gente olhe de forma humana ao próximo. É um abraço, um bom dia, um sorriso que você pode garantir que volte para aquela família. Juntos podemos ajudar mais pessoas”, afirma o auxiliar administrativo Edson Roberto Pereira, torcedor do Paysandu, que é doador de sangue há mais de 25 anos e de aférese (plaquetas) há dois. Ele compareceu na quarta-feira (7) ao Hemopa para participar da Campanha “Doadores Futebol Clube”.

Pelo sexto ano consecutivo, a ação solidária é realizada pela Cultura Rede de Comunicação, em parceria com a Fundação Hemopa e os clubes participantes do Parazão, em especial do Remo e Paysandu, com o intuito de estimular a doação e divulgação da importância do gesto a jogadores, torcedores dos diversos clubes do futebol paraense e a população em geral, para aumentar os estoques do hemocentro.

“A campanha nasce para que o apelo dos clubes paraenses possa mobilizar as torcidas a doarem sangue. É fundamental a participação dos torcedores, o testemunho dos atletas, o fortalecimento do entendimento da população com relação à importância da doação de sangue. A cada campeonato, a gente consegue aumentar o número de pessoas que se engajam a essa campanha e passa a ajudar cada vez mais gente que precisa”, assegura Hilbert Nascimento, presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa).

Segundo Paulo Bezerra, presidente do Hemopa, parcerias com diversas instituições tanto públicas quanto privadas são fundamentais para a Fundação, porque ajudam a alavancar a doação de sangue no Pará. A campanha integrada com a Funtelpa é desenvolvida durante todo o período do campeonato paraense, que começou no dia 28 de fevereiro e está previsto para finalizar dia 23 de maio.

“É uma forma de estimular que torcedores venham fazer a sua doação e construir uma grande mobilização solidária. A campanha reforça que a rivalidade fique apenas dentro de campo, durante os 90 minutos de jogo, e que fora dele, as torcidas possam se organizar, se unir e viver a solidariedade, que é o gesto da doação. Agradecemos a Funtelpa e aos torcedores doadores que estão comparecendo para salvar vidas e vibram pelo seu time e pelo seu gesto de doação. Os pacientes que recebem doações são os grandes vitoriosos dessa ação”, ressalta Paulo Bezerra.

A campanha terá um dia “D”, a ser divulgado em breve, que marcará a efetiva participação de doadores torcedores no prédio da sede do hemocentro, de forma adaptada devido à pandemia da Covid-19.

Em 2020, enquanto as torcidas de Remo e Paysandu esperavam a retomada do futebol paraense, marcaram presença no Hemopa para fazer a doação de sangue pela 5ª edição da campanha. Cerca de 240 novas bolsas foram doadas para o estoque da Fundação, que beneficiaram mais de 950 pessoas.

Serviço:

Clique aqui e veja o endereço das unidade de coleta em todo o Estado. Confira os critérios para a doação.