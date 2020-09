Campanha “Expedição Rio Negro” incentiva turismo nas comunidades ribeirinhas

O turismo é uma das principais fontes de renda em algumas comunidades ribeirinhas da Amazônia. Com a retomada das atividades turísticas, a Fundação Amazonas Sustentável promove a campanha “Expedição Rio Negro”, como o objetivo de divulgar e promover atividades e empreendimentos turísticos nessas regiões.

Os empreendimentos parceiros estão situados na Reserva do Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, são eles: Restaurante Encanto do Saracá, na comunidade do Saracá; Pousada do Garrido, na comunidade Tumbira; Pousada Vista do Lago Jungle Lodge, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; Pousada Toca do Tatu; e Pousada Vista Rio Negro, ambas na comunidade Santa Helena do Inglês. Esses locais oferecem uma experiência completa na Amazônia, como a canoagem, banho de rio, pesca, artesanato, trilha, passeio em cachoeiras, produção de farinha, culinária regional, entre outras atividades.

Segundo o coordenador de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da FAS, Wildney Mourão, a campanha propõe atrair público local para conhecer e valorizar as belezas turísticas da Amazônia. “Elaboramos uma estratégia de comunicação humanizada para promover esses empreendimentos turísticos de base comunitária. Faremos isso de forma verdadeira, atrativa, divulgando histórias, pessoas, serviços, atividades, locais, a região e tudo o que envolve a experiência do turismo como uma verdadeira expedição pela Amazônia”, explica o coordenador.

Desenvolvimento e Renda

Os donos dos empreendimentos parceiros receberam um treinamento para implantar e reforçar os protocolos de biossegurança e prevenção no atendimento ao turista, principalmente devido ao momento que ainda requer medidas para combater à Covid-19 e assim oferecer conforto e segurança tanto ao cliente, quanto aos trabalhadores locais.

Para o empreendedor Roberto Mendonça, proprietário Pousada do Garrido, a parceria com a FAS é recebida com grande expectativa pela comunidade. “Nossa expectativa é que essa parceria traga melhorias para o turismo da região, proporcionando um retorno seguro para os visitantes e para as famílias ribeirinhas que precisam dessa renda. Como empreendedor, tive perdas por causa da pandemia, mas não posso esmorecer, pois outras famílias dependem dessa atividade. A parceria com a FAS vem para nos fortalecer”, declara.