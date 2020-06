Campanha para doação de plasma é realizada pela PC em hemocentros

Cerca de 60 servidores da Polícia Civil do Pará recuperados da Covid-19 participaram, de forma voluntária, da campanha de doação de plasma da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemopa) e no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém (Hiebe). A iniciativa promovida pela Polícia Comunitária iniciou a manhã desta quinta-feira (18), e segue na sexta-feira e próxima terça-feira (23).

“A iniciativa partiu do delegado-geral Alberto Teixeira que, após reunir com as diretorias pertinentes, resolveu aderir a essa campanha de resgatar vidas, uma vez que ainda vivemos nesse momento de pandemia, em que a Polícia Civil demonstrou vários atos de solidariedade. Tivemos servidores acometidos pela Covid que hoje estão conjugando esforços para salvar vidas. Isso prova que a corporação não trabalha apenas com repressão e se destaca também com o social”, explicou a delegada Claudilene Maia, titular da Polícia Comunitária.

O Hemopa iniciou os estudos sobre o uso do plasma de pacientes convalescentes da Covid-19 – pessoas recuperadas da infecção pelo novo coronavírus com comprovação de testes já negativos para o SARS-COV-2, para o uso em pacientes doentes.

“Quando me ligaram e me falaram sobre a importância da doação do meu plasma para estudar essa doença, que está matando milhares de pessoas, percebi que a minha ajuda era de fundamental importância” – investigador da PC, Alexandre Figueiredo, lotado na Seccional de Santa Izabel.

Pacientes curados da Covid-19 podem procurar o Hemocentro para fazer a doação de plasma, por meio de aférese, procedimento que filtra apenas o plasma do sangue do doador, onde ficam os anticorpos produzidos pelo organismo. Esta bolsa de plasma passará por exames específicos que vão habilitar a utilização ou não do material para transfusão em pacientes internados em estado grave, pois se faz necessária uma quantidade específica de anticorpos contra o vírus ativo.

“As ações realizadas com órgãos parceiros são de extrema importância para que a gente possa estar cada vez mais incentivando a doação de sangue. Agradecemos a disponibilidade de todos que estão colaborando nesta campanha de solidariedade”, enfatizou o presidente do Hemopa, Paulo Bezerra.

Os servidores da Polícia Civil do Pará que não tiveram Covid-19 podem ir até o Hemopa e Hiebe para fazer a doação de sangue. Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas através do contato: (91) 98568-5826 ou 8166-8399 (Polícia Comunitária).