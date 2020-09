Campeão do UFC, o paraense Deiveson Figueiredo terá história retratada em filme

O lutador marajoara está gravando desde segunda-feira (14)

Paraense de Soure, Deiveson Figueiredo [Daico] faturou o cinturão do peso-mosca (57 kg) do UFC ao finalizar o norte-americano Joseph Benavidez, em Abu Dhabi (EAU). Após esse triunfo, o marajoara virou celebridade brasileira, além de herói ao seu município, que é conhecido por sua tradicional luta marajoara.

Tanto é que ele vai ser retratado em um filme. A origem humilde de Daico até seu estrelato será mostrado por meio de uma produção em que o lutador é o principal protagonista. O filme, rodado em Soure, mostra todo a sua vida, sobretudo, recordando o tempo de adolescente quando foi trabalhador de fazenda nas ilhas marajoaras e teve de montar búfalos.

O filme será mostrado pelo UFC relatando à origem do campeão, da forma como enfrentou todas adversidades da vida até chegar ao octógono e virar uma das estrelas do UFC.

A filmagem começou na segunda-feira (14) e segue até o final de semana. Nesta quarta-feira (16), o trabalho foi na academia pela manhã. À tarde foi com os familiares. “Amanhã [quinta-feira] o pessoal de São Paulo vai filmar onde ele foi cabeleireiro. Estão ‘esmiuçando’ sua vida antes de virar de estrela do UFC”, conta José Carlos Maisena, técnico de Daico que também faz parte das filmagens.

Daico projeta na tela o incentivo do avô com quem aprendeu as técnicas da luta marajoara. Daico lembrou. “O meu avô [Zurica] sempre reservava um tempinho para trazer os netos aqui para treinar a luta marajoara. Ele deixou os seus ensinamentos e, hoje, sigo com muito orgulho e sigo para me tornar um cara forte dentro do octógono”.

O retorno de Daico ao octógono está previsto para o mês de novembro. O adversário ainda não teve nome revelado.