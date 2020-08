Campeão Paraense 2020 será conhecido nesta semana

Nesta semana o Campeonato Paraense 2020 terá um desfecho. Na próxima quarta-feira, 2 de setembro, e no próximo domingo, 6 de setembro, Remo e Paysandu se encontram no Mangueirão para decidir quem fica com o título de campeão estadual.

Em jogo o fim ou a manutenção de uma hegemonia estadual. Com 47 conquistas, o Paysandu é o maior campeão do Estado e pode ampliar essa vantagem em cima do maior rival caso some mais pontos na soma dos jogos. Por outro lado, o Remo vai em busca do tricampeonato seguido. Caso o Leão garanta mais uma taça, a equipe vai igual os 47 troféus do Paysandu.

Histórico a parte, as duas equipes chegam equilibradas para o confronto. A rodada do final de semana da Série C deu um tempero a mais para a decisão do Parazão.

A derrota do Paysandu em Manaus, fez com que a desconfiança do torcedor em relação ao trabalho de Hélio dos Anjos, que já dura mais de um ano e três anos, aumentasse. Se a pressão pela conquista do Parazão já era grande, visto que o Paysandu não comemora o estadual há duas temporadas, o modesto sétimo lugar na Série C faz com que o estadual seja de extrema importância para a sequência de Hélio na Curuzu.

Do lado azulino, o empate com o Vila Nova no Mangueirão fez com que a torcida perdesse a paciência com o modelo de jogo adotado por Mazola Junior. Os quatro volantes e o sistema de jogo “retranqueiro”, faz com que a desconfiança do Fenômeno Azul cresça.

Apito FIFA

Nas últimas semanas, Remo e Paysandu fizeram um pedido “especial” à Federação Paraense de Futebol (FPF): nada de árbitro local nos clássicos. A ideia dos clubes era ter um trio FIFA no comando das duas partidas. A FPF, no entanto, concordou com o pedido. Porém, impôs uma condição: Remo e Paysandu teriam que dividir os custos com ela.

Entretanto, após algumas conversas entre as partes, ficou decidido que nesta primeira partida, o trio FIFA seria bancado integralmente pela entidade e no segundo jogo seria feita a tradicional “coleta” para arcar com os custos da arbitragem.

Dessa forma, o apito do jogo de quarta feita será do catarinense Bráulio da Silva Machado. Seus auxiliares serão Danilo Ricardo Simon e Neuza Inês Back, ambos FIFA de São Paulo. O quarto árbitro será o paraense Andrey da Silva e Silva.