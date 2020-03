Canaã: dados apontam que os casos confirmados da dengue cresceram 11 vezes mais em 2019

Encerra nesta quarta-feira, 12, o prazo para as inscrições do 2º Processo Seletivo 2020 da Unifesspa, em convênio com a Prefeitura de Canaã dos Carajás. São ofertadas 160 vagas para os cursos de graduação em Artes Visuais, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Agronomia.

As inscrições só podem ser feitas no Centro Municipal de Formação dos Profissionais de Educação de Canaã dos Carajás, que fica localizada na Avenida dos Pioneiros, no Centro da cidade. O candidato deverá apresentar as cópias do documento de identificação com foto, comprovante de residência e documento que comprove a conclusão do ensino médio. Para os candidatos que cursaram pelo menos um ano do Ensino Médio nas escolas que integram o município de Canaã e aqueles que comprovem ter residência no município, receberão 20% (vinte por cento) de bônus sobre a nota final do Processo Seletivo, conforme está especificado no edital.

As provas serão realizadas no dia 1 de março, em local a ser informado no cartão de inscrição do candidato. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado no dia 10 de março de 2020.