Canaã dos Carajás quer comprar R$ 18 milhões em areia e brita

Ontem, segunda-feira (23), o governo de Jeová Andrade ficou de iniciar um procedimento para fazer a maior compra do ano até então. O prefeito de Canaã dos Carajás, 6º que mais arrecada no Pará, autorizou uma megalicitação para atender as áreas de infraestrutura e desenvolvimento rural de Canaã dos Carajás. O valor é de R$ 18.198.471,00 para comprar areia e brita. Isso mesmo. A administração local vai registrar preços para adquirir, sempre que necessário, areia e brita. A informação foi levantada com exclusividade pelo Blog do Zé Dudu e pode ser conferida aqui.

A ideia, segundo a prefeitura, é utilizar os agregados na fabricação de manilhas, pavimentação e recuperação de ruas, por meio de ações da Secretaria Municipal de Obras, e no atendimento a construção das unidades de piscicultura e avicultura do Programa de Desenvolvimento do Campo (Procampo), mantido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Em justificativa, o prefeito Jeová Andrade defende a contratação como maneira de garantir condições essenciais para que o Canaã dos Carajás possua infraestrutura de qualidade. Vale ressaltar, entretanto, que o custo dessa despesa chega a ser superior à arrecadação de várias prefeituras brasileiras, entre elas a de Santarém Novo, aqui no Pará, que se rebolou durante 2019 para ajuntar R$ 17,2 milhões durante o na inteiro.

A segunda maior licitação do ano feita pela Prefeitura de Canaã, no valor estimado de R$ 4.109.500,04, visa à compra de leites e substâncias especiais, para fornecimento a pacientes que apresentam problemas alérgicos, distúrbios ou outras condições clínicas desfavoráveis (veja aqui). A ideia é adquirir 87 tipos de produtos especiais. A apreciação das propostas comerciais foi marcada para a semana passada, mas o resultado do processo ainda não teve transparência nos meios oficiais.

De acordo com o governo municipal, a medida atende a crianças alérgicas à proteína do leite de vaca e ou soja, bem como que possuam distúrbios absortivos ou outras condições clínicas que requerem terapia nutricional com dieta ou fórmula semielementar e hipoalérgica, isenta de lactose, galactose, sacarose, frutose e glúten, de modo a proporcionar formação nutricional adequada às crianças que necessitam desse tratamento especial, bem como atender ainda as necessidades relativas a dietas e nutrição enterais a pacientes necessitários.