Canais para agendamento de serviços do Detran funcionarão neste final de semana

Os canais de comunicação para marcação de exames e serviços do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) funcionarão durante todo o final de semana. A medida visa dar celeridade no acesso dos serviços à população durante este período de pandemia.

Os canais de atendimento do órgão são o número 154 e o webchat online, que funciona no site, www.detran.pa.gov.br. Ambos os atendimentos são realizados por pessoas físicas e funcionarão, neste sábado (20) e domingo (21), das 10 às 16 horas.

O Detran tem adotado o agendamento de datas e horários com o objetivo de evitar aglomeração na sede, postos avançados e Ciretrans do interior. Neste momento, todos os serviços precisam ser agendados para a sua realização, sendo vedada a entrada no órgão de pessoas que não tenham realizado o agendamento.

O Detran tem buscado melhorias para solucionar o congestionamento nos canais de comunicação e um deles é a abertura neste final de semana. Em breve, novas mudanças serão implantadas, porém o órgão ressalta que não há qualquer tipo de prejuízo ou penalidade para o usuário que não conseguir o seu agendamento de forma imediata para regularizar sua situação, já que grande parte dos prazos seguem suspensos por conta da pandemia da Covid-19.