Candidatos à reitoria da UFPA participam de debate online nesta quinta-feira (25)

Será realizado nesta quinta-feira (25), a partir das 14h, o debate entre as duas chapas que disputam a reitoria da Universidade Federal do Pará (UFPA). O evento é promovido pela Comissão Organizadora da Consulta (COC) e será transmitido, ao vivo, pelo YouTube.

A chapa 1, intitulada “Universidade Pública, Autônoma, de Excelência, Democrática, Plural, Diversa e Inclusiva”, traz como candidatos a reitor e vice-reitor, respectivamente, Emmanuel Zagury Tourinho e Gilmar Pereira da Silva. A chapa 2, “Juntos pela UFPA”, é composta por Marcelo Rassy Teixeira, candidato a reitor e sua vice, Márcia Bragança.

De acordo com a organização, o debate terá cinco fases, com apresentação e temas que irão discutir a articulação multicampi, assistência estudantil; autonomia universitária; ensino de graduação; extensão universitária; financiamento da universidade; infraestrutura; integração com educação técnica e básica; internacionalização da instituição; modelo de gestão; pesquisa e pós-graduação; políticas afirmativas e inclusão social; e relação com a sociedade. O evento também contará com perguntas feitas pelos internautas.

A Comissão Organizadora da Consulta esclarece que outros debates podem ser promovidos por unidades acadêmicas, entidades estudantis e sindicais. A votação está marcada para os dias 29 e 30 de junho.

Debate de candidatos à reitoria da UFPA

Data: 25 de junho de 2020

Horário: 14h

Local: Canal do Youtube da Comissão da Consulta UFPA 2020