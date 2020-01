Cantor registra boletim contra Eduardo Costa por ameaça

Fernando Zor não deixou o aniversário de Maiara e Maraisa passar em branco. As gêmeas fazem 32 anos nesta terça-feira (31) de dezembro. Mesmo com os rumores de término do namoro com Maiara, o sertanejo fez uma homenagem.

Zor, sem polemizar, deu foco as duas irmãs, não só para Maiara, que até então vive um romance com ele, mesmo não tendo confirmado oficialmente o término do relacionamento.

“Esse dia 31 que se inicia agora conta a história de duas meninas que vieram ao mundo pra espalhar amor e distribuírem sorrisos por aí. Por segundos de diferença Maraisa foi a primeira, enxergou a luz que iria guiá-la para o mundo, um mundo de sonhos e muitas conquistas. Logo depois chegou a vez de Maiara, que todos amamos, que eu tive oportunidade e a felicidade de conhecer e conviver. Nesse ano, você me fez te admirar ainda mais”, escreveu o cantor nas redes sociais.



Maiara usou os Stories do Instagram nesta segunda-feira (30) para agradecer mensagens de apoio dos fãs. Ela ainda disse que vai se pronunciar sobre o namoro com Fernando. “Gente quero agradecer todas as pessoas que estão me mandando mensagem de carinho…Que se preocupam comigo! Por favor, não acreditem em fake news! Não acreditem em matérias fantasiosas e oportunistas. Logo me pronunciarei e falarei de coração… Por enquanto espero que vocês tenham paciência e empatia. Tudo no tempo e nos planos de Deus”.