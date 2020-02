Cantor sertanejo morre afogado após cair no mar em Paraty, no Rio de Janeiro

Luísa Sonza arrasou ao estrear como musa da Acadêmicos do Grande Rio nesta segunda-feira de carnaval (24). A cantora apostou em um body dourado e foi tietada pelo marido, Whindersson Nunes, de uma das frisas da Marquês de Sapucaí. Bem-humorada, a gaúcha relatou um certo receio ao cruzar a Marquês de Sapucaí pela primeira vez na tricolor de Caxias. Fotos e vídeos!

Luísa Sonza teve um certo receio ao estrear como musa da Acadêmicos do Grande Rio neste carnaval. Vim de um show e fiz uma boquinha para ter pique aqui. Comi arroz, feijão e frango. Daí rola um medo de vomitar na Avenida”, disparou, aos risos. No pré-folia, a mulher de Whindersson Nunes já havia brilhado em um bloco de carnaval de São Paulo ao lado de Claudia Leitte. A gaúcha afirmou ainda que estava ansiosa para pisar pela primeira vez no Sambódromo, na madrugada desta segunda-feira de carnaval (24). “Estou amando tudo. Queria agradecer a Grande Rio por esse momento”, afirmou.

Luísa foi tietada pelo marido em desfile: ‘Linda!’

Vista recentemente em sua estreia como atriz na novela “Amor de Mãe”, Luisa usou um body dourado, cor em alta neste carnaval entre as famosas. Das frisas, o youtuber acompanhou cada momento do desfile da mulher. “Linda!”, elogiou Whindersson ao ver a gaúcha cruzar a Sapucaí. Recentemente, a cantora e o youtuber negaram uma crise e o fim do casamento de aproximadamente dois anos. Além da cantora, Mileide Mihaile também defendeu pela primeira vez a tricolor de Duque de Caxias. A influencer foi outra musa da verde, branca e vermelha e representou uma índia no desfile. Para fazer bonito em sua estreia no carnaval carioca, a influencer encarou uma dieta de 30 dias.

Paolla Oliveira representou Cleópatra em look brilhante

Depois de uma década, a atriz voltou a liderar os ritmistas da tricolor. Em enredo sobre o pai de santo Joãozinho da Gomeia, Paolla representou Cleópatra, rainha do Egito, em um look dourado. “É uma energia muito indescritível estar aqui. É maior do que esse posto de rainha”, afirmou a atriz visivelmente emocionada. Após o desfile e chorando, Paolla foi ao estúdio globeleza. “Foi emocionante passar por isso tudo, obrigada”, afirmou a rainha da bateria da Grande Rio apontada como affair do coach Douglas Maluf.

Grande Rio teve desfile com problemas com 2 carros. Saiba!

Desde 1993 no Grupo Especial e sem títulos entre as grandes, a Grande Rio levou para a avenida o enredo “Tata Londirá: O Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias”, de Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Mas ao longo do desfile, a tricolor teve problemas com dois carros alegóricos, um deixou um buraco durante a apresentação da escola. Outras famosas como Monique Alfradique e Agatha Moreira também defenderam a tricolor, que contou a saga de Joãozinho da Gomeia. Uma das alas lembrou quando ele ao se banhar em um rio contou ter visto um pássaro gigante, a entidade do cabocla que o acompanhou até a morte. A apuração do carnaval carioca é na tarde de quarta-feira (26).