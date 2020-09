Cardi B diz que não derramou uma lágrima sequer após terminar casamento de 3 anos

A estrela pop, que anunciou estar se divorciando de Offset, revelou que estava cansada de brigar. Os dois têm uma filha juntos – Kulture, de dois anos de idade

Cardi B finalmente abriu o jogo sobre as razões que a fizeram terminar seu casamento de três anos com o rapper Offset. Nas redes sociais, a cantora – que recentemente lançou parceria com a brasileira Anitta em ‘Me Gusta’- disse que não hesitou em pedir o divórcio e que estava cansada das discussões com o então marido – eles têm juntos uma filha, Kulture, de dois anos de idade. “Não derramei uma lágrima”, afirmou a estrela em live com os fãs (veja abaixo).

Muito se especulou sobre o motivo da separação tinha relação com os inúmeros casos de infidelidade de Offset, integrante do conjunto Migos, e até mesmo um suposto filho que ele teria fora do casamento, mas Cardi B disse que tinha mais a ver com a relação entre os dois, já desgastada.

“Cada vez que esse cara ficou tão louco, tão f****** e isso chegou à mídia, estou sempre chorando, sempre triste porque não gosto desse tipo de merda”, desabafou Cardi. “Desta vez, eu não estava chorando. Você quer saber por quê? O motivo do meu divórcio não é por causa de nenhuma dessas merdas que já aconteceram antes. Não é por causa de traição. Eu estou vendo as pessoas ficarem tipo, ‘Oh, ele vai ter um bebê [com outra]’. Isso é uma mentira completa. Essa é a segunda vez que as pessoas tentam despejar bebês aqui. Isso é besteira.”

Para Cardi B, as coisas chegaram ao limite por conta de problemas de convivência. “Eu simplesmente cansei de discutir. Cansei de não ter aquele olho no olho. Quando você sentir que não é mais a mesma coisa, antes de realmente ser traída, prefira simplesmente ir embora. Nada de extraordinário aconteceu, às vezes as pessoas realmente se distanciam”, afirmou. “Estou com este homem há quatro anos. Eu tenho uma filha com este homem, tenho uma casa com este homem … Às vezes, você está apenas cansada das discussões e do acúmulo de problemas. Você se cansa às vezes e antes que algo aconteça, você vai embora.”saiba mais

Cardi B não está pedindo pensão nem para ela ou para a filha e quer a custódia conjunta com Offset para que ele seja presente na vida da menina.