Cardiopatia é principal comorbidade em vítimas da covid-19

O monitoramento do Governo do Estado sobre a incidência da covid-19 no Pará indica que a cardiopatia é a principal comorbidade (ocorrência de duas ou mais doenças relacionadas no mesmo paciente e ao mesmo tempo) referente ao novo coronavírus. A taxa de comorbidade da cardiopatia é de 5.63%, seguido pelo diabetes, com 4.73%; e asma, com 0.77%. A doença do coração contribui para o aumento do risco de morte entre pacientes acometidos de covid-19.

“A exposição à infecção ao novo coronavírus é igual a todos na sociedade; entretanto pacientes cardiopatas apresentam maior risco de complicações relacionadas à infecção. Um dos mecanismos relacionados tem a ver com a proteína ECA (enzima conversora de angiotensina) que o vírus utiliza para entrar na células. Essa proteína está presente principalmente nas células dos pulmões, coração e vasos sanguíneos. A presença de comorbidades cardiovasculares aumenta o risco de óbito em até 10%”, afirma o cardiologista Rodrigo Souza, diretor da Sociedade Paraense de Cardiologia (SPC PA).

Apesar desse risco latente com relação à covid-19, o médico observa que a prevenção cardiovascular ainda não é um hábito do brasileiro. “A despeito de campanhas explicativas veiculadas pelas Sociedades de Cardiologia, hábitos de tabagismo, sedentarismo, alimentação rica em sal e gorduras ainda são realidade. Sabemos que existe um fator sócioeconômico relacionado a isso, pelo menor grau de esclarecimento, porém hoje em dia, o acesso à informação está mais democrático com a ampliação do acesso à internet”. “Infelizmente o coração ainda fica em segundo plano”, observa.

Fatores de risco

Os principais fatores de risco cardiovascular, como diz o médico, são a Idade, história familiar, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia (alteração de colesterol e triglicerídios), tabagismo, sedentarismo e obesidade. O cuidado com os fatores de risco é de fundamental importância para a redução do risco cardiovascular.

“As doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito em nosso país.

Segundo o site www.cardiometro.com.br da Sociedade Brasileira de Cardiologia, até a presente data, já ocorreram cerca de 184 mil óbitos de causa cardiovascular no Brasil. No Estado do Pará, assim como no restante do país, figura como a principal causa de óbito. Infelizmente, contamos com apenas um serviço de referência em cardiologia em nosso Estado, que é o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. O número de procedimentos de cateterismo cardíaco realizados neste hospital tem aumentado ano após ano”, ressalta Rodrigo Souza.

A faixa etária de maior ocorrência de eventos cardiovasculares é dos 40 aos 65 anos, sendo que os homens tem 5 vezes mais risco de sofrer um infarto em relação às mulheres, da mesma faixa etária, até a menopausa, quando esse risco se equilibra.

“A recomendação atual é de check up anual a partir dos 40 anos. Porém, uma avaliação antes dos 40 é importante, em especial se houver histórico familiar de patologia cardiovascular. Portanto, escolha um cardiologista para chamar de SEU e faça seus exames periódicos. Prevenção ainda é o melhor remédio”, completa o médico.

