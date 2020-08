Carlinhos Maia compra carro avaliado em R$ 2,3 milhões e festeja: “A Ferrari dos meus sonhos”

O influenciador Carlinhos Maia realizou um sonho de consumo e dividiu sua conquista com seus seguidores e fãs. Na tarde desta terça-feira (25), o humorista publicou no Instagram um ensaio que fez com o seu novo carro de luxo: uma Ferrari F458, avaliada em R$ 2,3 milhões.

“Comprei a Ferrari dos meus sonhos”, anunciou ele. “Dos meus sonhos de menino para realidade que sempre acreditei! Não limite seus sonhos… Obrigado, Deus!”, escreveu Carlinhos na legenda do post.

Muito feliz com a nova aquisição, ele continuou: “Não podia ver um carro que chegava perto para tirar uma foto. Quando eram esses carros bonitões de Velozes e Furiosos, então… ah, meu Deus. Sempre fui apaixonado. Toda vez que passava um carro vermelho, imaginava que era uma Ferrari, mesmo quando não era. Era tão distante, mas dizia que não era impossível. Não acredito no impossível”, concluiu.

Confira a publicação de Carlinhos Maia na rede social: