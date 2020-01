Carlos Alberto de Nóbrega tem previsão de alta após melhora de infecção

Nego do Borel, assim como outros artistas, fecha pelo mesmo valor de um show a presença em uma festa de 15 anos. Como foi o caso da advogada Cristina Torres, que contratou o artista para a festa de sua filha, que estaria debutando.

A advogada contratou o cantor com três meses de antecedência e depositou metade do cachê (R$ 30 mil) para assegurar a data. Dez dias antes da apresentação, Cristina depositou mais R$ 30 mil, que faltavam para completar o cachê; e organizou toda a estrutura que Nego do Borel pedia.



A exigência era 14 toalhas pretas, dois camarins completos com buffet de um badalado hotel, onde Cristina reservou quartos para Nego e sua equipe, além da montagem de um palco especial para sua apresentação.

Fora o valor do show, a advogada gastou mais R$ 30 mil com as exigências do cantor de Funk. No dia 30 de novembro ocorreu a festa. Com a apresentação marcada para 3 horas da manhã, passou uma hora Nego do Borel não apareceu.

A mãe da debutante conta que entrou em desespero e começou a ligar para todo mundo, quando recebeu a resposta de um produtor, dizendo que o cantor não iria mais à festa por conta de um imprevisto. O valor gasto ao total foi R$ 90 mil, e Cristina não teve reembolso. A advogada conta que, apesar do valor, a vergonha por Nego não ter ido é algo sem preço. Sem contar o sonho destruído da jovem debutante.

Cristina entrou na Justiça para tentar o reembolso do valor e disse que nem ao menos recebeu um pedido de desculpas de Nego do Borel. Após o caso viralizar na mídia, uma nota disse que o cantor teve um show em São Paulo e o fretado para o Rio de Janeiro ‘furou’, assim não conseguiu comparecer. O cantor lamenta o episódio e diz que está disposto a solucionar o problema da melhor forma.