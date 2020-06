Carlos Nadalim é o nome mais forte para assumir o lugar de Weintraub a frente do MEC

Com a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação (MEC), especula-se que o nome mais forte para assumir a pasta seja o do atual secretário de alfabetização, Carlos Nadalim.

Nadalim chegou ao cargo por indicação do escritor Olavo de Carvalho, ainda na equipe do ex-ministro Ricardo Vélez Rodríguez – quando este foi demitido, também houve campanha para que Nadalim fosse nomeado ministro.

Nome forte na militância, Nadalim não tem, por outro lado, nem apoio de militares, nem respaldo do Congresso – partidos do centrão, que agora apoiam o governo, também articulam para emplacar o substituto.

Outra nome que tem ganhado força, mas não se coloca como o principal, é o do presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Benedito Aguiar.

Com histórico acadêmico, ele conta com simpatia da bancada evangélica e ainda tem certa proximidade com o ministro do STF Alexandre de Moraes, que lecionou no Mackenzie quando Aguiar foi reitor da universidade.

Aguiar já foi presidente do Crub (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras) e da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas.

Também são avaliados, ainda dentro do MEC, a secretária de Educação Básica, Ilona Becskeházy, e o secretário-executivo Antonio Vogel. Ambos são vistos mais como opções temporárias.

Ilona tem apoio de olavistas e do próprio Nadalim. Vogel foi o responsável pela escolha da maioria da equipe de Weintraub e, como número dois da pasta, teria condições mais seguras de continuidade dos trabalhos.