Carlos Santos pelas feiras da cidade

As crianças no cinema com Carlos Santos – Para comemorar os seus 68 anos, o comunicador e empresário Carlos Santos, como de costume vai celebrar junto com as crianças. Este ano o evento será na terça-feira 12 de Novembro em uma sessão especial no cinema MOVIECOM do shopping Pátio Belém.

Com seu carisma e popularidade junto ao público, sempre fez questão de comemorar seu aniversario em sua tradicional festa, durante muitas décadas compartilhou está data importante da sua vida com mais de 12.000 crianças carentes no Largo de Nazaré, sempre no dia de seu aniversário 12 de Novembro. Desde o ano passado (2018) que sua programação mudou, levando as crianças a uma sessão de cinema.

Carlos Santos: Nascido em 12 de Novembro de 1951, na Cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó, filho de Carlos Santos Filho e Dulcinéia Oliveira Santos, Pai de 7 filhos e 4 netos, casado com Sra. Aline.

O convite para o evento será distribuído às crianças através:

Rádio Marajoara, Tv. Campo Sales, nº370 – Centro, Belém/PA ou pelo Telefone: 4005-44000

PROGRAMAÇÃO:

Cinema: MOVIECOM

Filme: Abominável

Data: 12/11/2019

Horário: 11 hs

Shopping Pátio Belém

Traga seu filho para fazer parte desta grande festa!!