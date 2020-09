Carlos Santos relembra a trajetória de Roberto Marinho

O Empresario e Comunicador Carlos Santos usou suas redes sociais na tarde deste domingo 13, pra relembrar a trajetória de sucesso de Roberto Marinho.

Empresário, jornalista, político: a trajetória de Roberto Marinho

Roberto Pisani Marinho ONM • OMC (Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1904 — Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2003) foi um jornalista e empresário brasileiro. Herdeiro de Irineu Marinho, foi proprietário do Grupo Globo de 1925 a 2003, e foi um dos homens mais poderosos e influentes do país no século XX. Seu empreendedorismo levou à constituição de um dos maiores impérios de comunicação do planeta e o fez figurar diversas vezes entre os homens mais ricos do mundo. Com sua família atrelada ao jornalismo, herdou ainda jovem o jornal O Globo, fundado pelo pai Irineu Marinho, em 1925. Começou a formar o conglomerado de veículos de comunicação, mais tarde chamado Organizações Globo – atualmente Grupo Globo, desde 2014 – com a inauguração da Rádio Globo em 1944, e a primeira concessão pública de TV no Rio de Janeiro, em 1957

Um dos homens mais poderosos da história dos meios de comunicação no Brasil. Da infância na Zona Norte carioca ao lançamento do Jornal Nacional, em 1969, o livro fala sobre as relações familiares, as ligações do empresário com governos – de Vargas à ditadura militar – e o começo da construção do império que se transformaria no Grupo Globo.