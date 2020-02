‘Carnaval da Bicharada’ leva consciência ecológica à folia de Cametá, no Pará

Os moradores da travessa Arlindo Neves, no bairro Nova Cametá reclamam do abandono, falta de iluminação Pública e sujeira na rua, moradores dizem que 80% dos moradores são eleitores do atual prefeito de Cametá, os moradores da Tv. Arlindo Neves sonham com uma via digna.



Dezenas de assaltos já foram registrados nesse perímetro que carece de iluminação, o mato facilita a tocaia dos assaltantes.



De dia é impossível ver crianças brincando na rua, isso devido a presença de ratos e cobras que vivem entre o mato e a sujeira. Os moradores clamam a atenção das autoridades e buscam por uma solução imediata, pois quando chove só se pode sair das casas com botas.