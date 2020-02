Carnaval de Mosqueiro atrai milhares de foliões no feriado prolongado

A animação tomou conta da ilha e Mosqueiro, distrito e Belém, durante o feriado prolongado de carnaval. Desde o último dia 22, a bucólica ilha está com uma vasta programação festiva que inclui os tradicionais desfiles de blocos e escolas de samba do distrito. O evento é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Mosqueiro (Admos) e Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

De acordo com Benedito Cavallero, agente distrital de Mosqueiro, cerca de 500 mil pessoas estão aproveitando a folia na ilha. “A expectativa é sempre muito grande para receber os visitantes, pois Mosqueiro é um local muito procurado durante os feriados. Neste ano preparamos uma programação especial para quem gosta dos tradicionais blocos e escolas de samba. Tudo para agradar os frequentadores dessa bela ilha”, ressaltou Cavallero.

Brincantes – A empresária Leci Abucater, natural de Santa Catarina, prestigiou pela primeira vez o carnaval da ilha. “Muito bonito e o povo é acolhedor. Adorei ver os grupos familiares entrando na avenida. Isso causa alegria e uma tranquilidade pra quem vem curtir o carnaval aqui e sente esse clima familiar. Ano que vem estarei de volta”, garantiu a empresária.

O juiz Cláudio Rendeiro, que interpreta o personagem Epaminondas Gustavo, foi homenageado pelo bloco “Atrás dos sem aqueles”. “O carnaval de Mosqueiro é bom demais. Fui convidado pra vim e fiquei emocionado. Agradeço ao bloco e a Agência Distrital da ilha. Nota mil para esta festa. As famílias estão assistindo e aplaudindo”, disse.

Entre os 20 blocos que animam a ilha estão: Chupa Que É De Uva, As Pantther Cats, O Arrastão Da Ilha, Danceishow Na Folia, Lambaeróbica, Phica Nojenta, Amigos Do Curral, Dominantes F. Clube, Guerreiros Do Ac, Guerreiros Do Ac, Os Incríveis, Piratas Da Ilha, Charminho Na Folia, Som Brasil, Os Foliões Dos Clássicos, Garotada Na Folia, Veiga Na Folia, Babilônia Na Folia, Visual Elétrico, Os Piloukos e Eletro Ilha. O bloco “Phica nojento” é o mais esperado.

Apoio – A Guarda Municipal de Belém está atuando com o efetivo ordinário da ilha e com o apoio do grupamento Ronda da Capital – RONDAC, com rondas ostensivas e preventivas, além da segurança no desfile das escolas de samba e blocos. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) atuou com 12 agentes de trânsito em Mosqueiro, em pontos fixos de trânsito na Vila, na faixa de travessia de pedestres no Carramanchão, na praia do Chapéu Virado, e em rondas por toda a ilha, em especial na orla. Setenta e seis agentes de serviços urbanos estão trabalhando na limpeza do distrito de Mosqueiro com serviços de varrição e coleta de lixo em praias e praça Matriz.

A Fundação Papa João XXIII (Funpapa), por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) realizou abordagens e orientação na Praça Matriz, e nas praias Chapéu Virado, Farol e Ariramba. A operação de carnaval integra o eixo de identificação, sensibilização e monitoramento, do projeto “Girando o cata-vento na ilha”, para o enfrentamento ao trabalho infantil e a violência sexual contra crianças e adolescentes. A ilha também recebeu o apoio da Defesa Civil, Ordem Pública, e Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) atuando na segurança, estrutura, iluminação das vias.

*Texto e fotos com a colaboração de Beto Messias (Agência Distrital de Mosqueiro)

Por: Tábita Oliveira