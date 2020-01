Carnês do IPTU começaram a chegar nas residências de Belém nesta segunda, 27

O Programa Universidade Aberta (PUA) é voltado para estudantes de baixa renda e conta com o apoio de cursos de licenciatura. Ao todo, são ser ofertadas 112 vagas.

As inscrições para o Programa Universidade Aberta (PUA), cursinho preparatório gratuito da Universidade Federal do Pará (UFPA), encerram nesta quarta-feira (29). Ao todo, vão ser ofertadas 112 vagas selecionadas via processo seletivo.

Voltado para estudantes de baixa renda, o PUA é um projeto de extensão da UFPa que conta com o apoio de diversos cursos de licenciatura. As aulas são realizadas de segunda a sexta, no período da tarde, e cumprem todas as disciplinas exigidas nos conteúdos programáticos do Exame Nacional do Ensino Médio.

A prova para seleção dos estudantes será realizada no dia 2 de fevereiro, das 9h às 11h, com dez questões de matemática e dez de português de múltipla escolha. O início das aulas está previsto para o dia 10 de fevereiro.

Para realizar a inscrição, é necessário se cadastrar no formulário disponibilizado no link e enviar junto aos documentos solicitados (RG, comprovante de residência, certificado de conclusão ou matrícula do terceiro ano do ensino médio e comprovação de bolsa para alunos de escola particular) até o dia 30 de janeiro. Depois disso, os inscritos devem confirmar o interesse na vaga no Campus Básico da UFPA, levando 2kg de alimento até o dia 31 de janeiro.

Inscrições PUA 2020

Período: até 30 de janeiro de 2020

Contribuição: 2 kg de alimento não perecível

Inscrições por meio de formulário

Mais informações no edital