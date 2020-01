Carolina e Flávio curtem parques da Disney com os filhos, Isabella e Ian

O dia 08 de Fevereiro de 2020 tem sido aguardado ansiosamente em Belém. A data será marcada pelo casamento de George Gonçalves e a advogada e influencer, Berenice Pamplona, mas até lá o casal segue dividindo sua alegria com os amigos e a família.

O casal surpreendeu os padrinhos e madrinhas com a oficialização do convite em um jantar. Todo o espaço foi decorado com flores, cada detalhe escolhido com muito carinho pela noiva e por Abimael Santos Decor. As madrinhas receberam um sapato personalizado da Sapatinho de Luxo, pensado exclusivamente para cada uma delas com todo carinho.

A ocasião contou com a presença de convidados especiais; como os familiares e diversos amigos e amigas dos noivos. Emocionados, as famílias de ambos expressaram seus sentimos nas redes sociais. Veja!

GRATIDÃO, sentimento que preenche todo meu coração ver a Felicidade do seu filho, casar com uma pessoa linda e valorosa, o que pode deixar uma mãe mais Feliz? Estamos todos muitos felizes e encantados com a noite linda de ontem. FELIZES POR VOCÊS ❤️❤️DEUS OS ABENÇOE ! Giovana Ramos (Mãe do noivo)

Obrigada por ser tão especial na minha vida, amo você mãezinha, obrigada por tudo, obrigada por tanto!

O objetivo era fazer nossos padrinhos se sentirem especiais como eles realmente representam para gente. Disse a noiva

Acompanhe cada detalhes de uma noite linda, cheia de graça e encanto