Carrasco do Remo vence o Brasil de Pelotas e avança na Copa do Brasil

No Augusto Bauer, o Brusque repetiu o placar da ida e venceu mais uma vez o Brasil de Pelotas por 1 a 0. Com o resultado, o time de Santa Catarina está na 4ª fase da Copa do Brasil. Além disso, a equipe leva para casa R$ 2 milhões pela classificação.

O jogoCom a necessidade de vencer a partida, o Brasil de Pelotas iniciou no campo do Brusque e criou duas boas chances com Danilo Gomes, que arriscou de fora da área e assustou o time da casa.

Apesar do ímpeto ofensivo, o Xavante foi parando na marcação rival e aos poucos os catarinenses assumiram o comando do jogo. A superioridade se transformou em gol na casa dos 38 minutos, quando Marco Antônio aproveitou o cruzamento e colocou o Brusque mais perto da vaga.

Na etapa final o Brasil de Pelotas perdeu a cabeça. Diante da ineficiência do sistema ofensivo, os atletas se irritaram e Dellatorre e Bruno Santos acabaram expulsos, fato que deixou o Xavante com nove jogadores.

Com espaço no ataque, o Brusque por muito pouco não ampliou. Alagoano dividiu com o goleiro Rafael e na sobra Fabinho mandou por cima.

Quase nos acréscimos, o Brasil de Pelotas teve a chance derradeira para reagir. Na jogada individual de Luiz Henrique, a bola chegou limpa nos pés de João Ananias, mas o chute quase na linha da pequena área saiu pela linha de fundo.