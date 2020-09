Carreta cai em ribanceira na rodovia Transamazônica, no sudoeste do Pará

Veículo transportava vergalhões para o município de Rurópolis. A carga transportada pesava cerca de 32 toneladas.

Uma carreta tombou e caiu em uma ribanceira no quilômetro 196 da rodovia Transamazônica, no sudoeste do Pará. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (16), a carreta transportava vergalhões para o município de Rurópolis. A carga transportada pesava cerca de 32 toneladas.

Segundo testemunhas, o veículo não teria conseguido subir uma ladeira, devido a poeira acumulada. O motorista teria perdido o controle do veículo e caído na ribanceira, que fica na lateral da rodovia. O trecho onde ocorreu o acidente não possui asfalto.

Apesar do acidente, o motorista escapou sem ferimentos.