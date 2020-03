Carro da TV Record Bragança capotou na Rodovia Dom Eliseu

Um capotamento foi registrado na tarde desta quarta-feira (04), o fato ocorreu na Rod. PA 112 (Rodovia Dom Eliseu) no Km 17 na região do Montenegro e envolveu o carro da emissora de televisão Tv Mania Bragança (Afiliada a Rede Record) e deixou uma pessoa levemente ferida.

Segundo informações colhidas no local com o motorista do veículo, ele estava vindo da comunidade Gessé Guimarães de onde estava trazendo uns materiais de uso da Tv e ao passar em uma ladeira no Km 17 ele perdeu o controle da direção do veículo e capotou ficando com o carro virado na beira da pista.

A informação chegou com poucos minutos na emissora em Bragança e de imediato a direção da TV se deslocou para o local para verificar a situação de perto e ver o estado de saúde do motorista que bateu levemente a perna esquerda e no momento do capotamento nenhuma pessoa ia passando pela rodovia.