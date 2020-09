Carro pega fogo na avenida Nazaré

Um carro modelo Sandero pegou fogo na manhã desta quinta-feira (03) na avenida Nazaré, entre Generalíssimo e Quintino, no bairro de Nazaré, em Belém.

A ocorrência foi confirmada pela assessoria do Corpo de Bombeiros do Pará (CBMPA), que ainda apura mais detalhes do caso. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver que o veículo foi completamente tomado pelas chamas. Equipes do CBMPA estiveram no local para apagar o fogo. Veja:

Carro pega fogo na Av. Nazaré entre Generalíssimo Deodoro e Quintino Bocaiúva, no bairro de Nazaré, em Belém.



Não houve vítimas e o veículo teve perda total. pic.twitter.com/XUxrhZlhzW — Ocorreu em Belém (@ocorreuembelem) September 3, 2020

Segundo as informações iniciais, ninguém ficou ferido. A causa para o início das chamas ainda está sendo apurada.

Por Tainá Cavalcante