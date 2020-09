Carroceiro é preso em flagrante acusado de estuprar menina de seis anos, em Altamira

A criança relatou que estava brincando com amigos na rua onde mora quando o homem, que era seu vizinho, pediu que ela entrasse em sua residência, onde o crime foi cometido

Um carroceiro foi preso em flagrante pela Polícia Civil na noite deste sábado (12), no município de Altamira, sudeste paraense, acusado de estuprar uma criança de seis anos de idade. O criminoso foi encaminhado para a Seccional Urbana de Altamira e está à disposição da Justiça.

De acordo com a polícia, a criança relatou que estava brincando com amigos na rua onde mora quando o homem, que era seu vizinho, pediu que ela entrasse em sua residência, onde o crime foi cometido. Uma testemunha que mora na mesma rua prestou depoimento e confirmou a versão relatada pela vítima.

Dois dias depois do crime, a mãe ficou sabendo do caso e fez a denúncia na delegacia da cidade. Ela informou à polícia que não identificou lesão no corpo da filha. Entretanto, a Polícia Civil informou que exames médicos comprovaram o crime e que a vítima está recebendo apoio da Fundação Propaz.

Denúncias de crimes sexuais contra crianças e adolescentes podem ser feitas diretamente através do Disque-Denúncia (181) ou por meio do Centro Integrado de Operações – Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.