Carros com entulho são apreendidos pelo Sesan durante fiscalização no Tapanã e Benguí

Na tarde de ontem, 16, equipes da Coordenação de Fiscalização e Postura, vinculada ao Departamento de Resíduos Sólidos (DRES) da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), flagraram o descarte irregular de entulho nos bairros do Benguí e Tapanã durante operação que contou com o apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) da Polícia Militar.

No primeiro flagrante, os agentes da Sesan se depararam, na estrada do Bagé, bairro Benguí, um homem que transportava restos de gordura de frango em um carrinho de bebê. O local fica em frente a um terreno da Aeronáutica, onde tem ocorrido o depósito de lixo e entulho com concentração de urubus, ponto fiscalizado rotineiramente pela Secretaria de Saneamento. O homem foi advertido e o carro recolhido pelos fiscais.

Já no bairro do Tapanã, as equipes de fiscalização flagraram dois homens, sendo um no momento em que jogava resto de obra civil e outro que se preparava para despejar mato cortado às margens da via. Os dois carros foram apreendidos.

A fiscalização percorreu ainda a rua da Yamada e Artur Bernardes. José Argentino, coordenador de Fiscalização e Postura do DRES/Sesan. Segundo a Sesan, desde o início deste ano já foram apreendidos cerca de 100 carros em madeira por conta do descarte irregular.

“Flagramos aqui duas situações e advertimos os dois homens. Os carros foram apreendidos pela fiscalização por conta do descarte irregular. E, em um dos casos, apreendemos um colete utilizado de forma indevida, muitas vezes utilizado para ludibriar pessoas desavisadas, dizendo que trabalham na prefeitura”, explicou José Argentino.

Por Sérgio Chêne