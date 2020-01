Casa de vidro, do ‘BBB20’, começará na próxima semana, adianta Boninho

Boninho resolveu dar mais spoilers do “Big Brother Brasil 20” aos seus seguidores no Twitter após a formação do primeiro paredão, na madrugada de segunda-feira, dia 27. E para os ansiosos, o diretor da Globo já adiantou que a casa de vidro terá início na próxima semana.

“Cadê a casa de vidro?”, questionou uma fã, que logo foi respondida por Boninho: “Próxima semana”. Quando outros seguidores reforçaram a pergunta, o marido de Ana Furtado voltou a dizer que “na outra (semana)”.

A primeira casa de vidro surgiu no “BBB9” e foi instalada no Shopping Via Parque, na zona oeste do Rio. Estavam na disputa Josiane, Emanuel, Maíra e Daniel, sendo os dois primeiros os mais bem votados. Na mesma edição, foi criada uma segunda casa de vidro, na quinta semana de confinamento, mas dessa vez foi instalada no quintal da casa. Dela entraram os brothers Mayra Cardi e André Gusmão.

Especula-se que a casa de vidro contará com ex-participantes do “BBB”. Maria Melilo, vencedora do “BBB11”, deu pistas de que seu amigo Daniel Rolim estará confinado, já que o brother, conhecido por abraçar coqueiros em festa, parou de respondê-la no Whatsapp.