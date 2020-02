Casa mais cara à venda em Massachusetts pertence à Gisele e Tom Brady. O preço? Vem saber!

Estimativas apontam que há pelo menos 18 bilionários em Massachusetts, a maior parte deles morando nos arredores de Boston, a capital do estado americano. Mas a casa mais cara à venda na região que está entre as mais ricas dos Estados Unidos não é de nenhum desses membros do clube dos dez dígitos, mas sim de Gisele Bündchen e Tom Brady. Construída em um terreno com mais de 20 mil metros quadrados localizado em Brookline, um subúrbio chique de Boston, o lar doce lar dos Bündchen-Brady foi listado nos classificados em agosto do ano passado por US$ 39,5 milhões (R$ 173,8 milhões).

Poucas semanas depois, no entanto, o casal estrelado já aceitava fechar negócio por US$ 33,9 milhões (R$ 149,2 milhões), dando um desconto de US$ 5,6 milhões (R$ 24,6 milhões) sobre a cifra que inicialmente pedia pela propriedade que tem quase mil metros quadrados de área construída. Mas não se trata de generosidade, já que a supermodelo e seu marido quarterback estão se preparando para dizer adeus assim que possível a Boston, uma vez que o jogador cogita deixar o New England Patriots, time de futebol americano que defende desde 2000 e tem sua sede na cidade, rumo a uma equipe de outro estado americano.

Mas, mesmo apesar do descontão milionário, Bündchen e Brady ainda não conseguiram atrair nenhum interessado em comprar seu pied-à-terre em estilo colonial americano – que, aliás, foi erguido a mando e de acordo com o gosto dos dois há menos de cinco anos. Sorte diferente teve Paul Fireman, o fundador da Reebok, que é vizinho deles em Brookline. Um dos bilionários que vivem lá, ele listou sua mansão em novembro, por US$ 38 milhões (R$ 167,2 milhões), baixou o preço para US$ 33 milhões (R$ 145,2 milhões) pouco tempo depois e, nessa semana, iniciou conversas finais para finalmente vendê-la. (Por Anderson Antunes)

