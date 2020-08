Casal é preso com drogas na BR-110: polícia estima R$ 100 mil em prejuízo ao crime

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na noite deste domingo (30) um casal acusado de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu durante uma operação dna altura do quilômetro 17 da BR-110, em Paulo Afonso (BA). Além do casal, o carro era ocupado por duas crianças e uma adolescente.

Segundo a PRF, a droga teria saído do município baiano de Feira de Santana e teria como destino final a cidade de Paulo Afonso. Os policiais estimam que a apreensão da carga causou um impacto financeiro de R$ 100 mil no crime organizado.

Passava das 22h quando os policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um Toyota Corolla, que estava com os cinco ocupantes. Ao solicitar documentação do motorista e passageira do veículo, os policiais perceberam que o condutor aparentava nervosismo.

Ao vistoriar o interior do veículo, os policiais encontraram 44 tijolos de maconha, correspondente a 40 quilos, além de 12 tabletes de cocaína, que pesaram doze quilos e meio. Além das drogas, mais R$ 30 mil em espécie sem origem comprovada foram também apreendidos.

O homem de 52 anos já tinha passagem pelos registros da polícia por tráfico de drogas. Ele assumiu a responsabilidade pelo transporte ilícito e informou aos agentes federais que rebebeu a maconha e a cocaína, em Feira de Santana (BA) – e que entregaria a droga em Paulo Afonso (BA).

O casal foi preso em flagrante delito por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e foi apresentado à autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos cabíveis (com informações da Agência PRF).