Caso Flordelis: Bomba caseira é jogada em casa de testemunha

Uma perícia já foi feita no local

Na madrugada de sexta-feira (4), uma bomba caseira foi lançada na casa de Regiane Rabelo, uma das testemunhas que prestaram depoimento nas investigações da morte do pastor Anderson do Carmo. O episódio aconteceu em Itaipuaçu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

Rabelo, que é empresária, disse que o caso já foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), responsável pelo inquérito sobre o assassinato de Anderson

Na manhã de sexta, policiais foram até a residência de Regiane. Uma perícia foi feita no local.

A empresária disse que a bomba foi jogada por volta de meia-noite em um corredor externo do imóvel. Na ocasião, ela e o marido estavam na casa.

Regiane disse acreditar que está sendo vítima de retaliações. Ela denunciou a deputada Flordelis, esposa de Anderson, e outros membros da família da parlamentar.

– Na hora, foi um susto. A mãe da minha vizinha chegou a se jogar no chão com o barulho. A intenção era me dar um susto mesmo, para eu calar minha boca. Mas isso não vai acontecer. Fiquei assustada, mas já passou. Agora que não vão me calar – afirma Regiane.

Ela é ex-patroa de Lucas Cézar dos Santos Souza, filho adotivo de Flordelis, preso acusado de envolvimento no crime.