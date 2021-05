Caso Janice Dias: Advogados pedem desarquivamento do processo

A ciclista foi atropelada e morta em agosto do ano passado. Câmeras de segurança do entorno registraram o momento em que o carro que a atropelou sai de um prédio

Os advogados do caso da ciclista Janice Dias, que foi atropelada e morta em agosto do ano passado, pediram nesta terça-feira (11) o desarquivamento do processo. Uma perícia particular e mais uma petição online com mais de 8,5 mil assinaturas foram adicionadas ao caso.

A pedido do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e da Polícia Civil, em dezembro do ano passado, o caso foi arquivado pelo juiz Altemar da Silva Paes, da 4ª Vara Criminal de Belém, Altemar da Silva Paes. Na época, a justiça entendeu que não havia indícios de qualquer delito praticado pelo investigado.

O atropelamento de Janice aconteceu no dia 26 de agosto de 2020, na avenida Senador Lemos, entre a Dom Romualdo de Seixas e Dom Romualdo Coelho, no Umarizal. Imagens das câmeras de segurança do entorno registraram o momento em que o carro sai de um prédio, Janice aguardava a passagem do veículo que a atropelaria minutos depois. A ciclista ficou presa nas ferragens do carro, ela chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu.