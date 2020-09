Caso Tcharlles e Marlon: TJD julga improcedente pedido do Paysandu de anulação de portaria da FPF

Jogadores do Remo podem entrar em campo no Re-Pa desta noite, às 20h, no Mangueirão

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) julgou improcedente o pedido do Paysandu para cancelar o documento emitido pela Federação Paraense de Futebol (FPF), sobre a mudança da data de inscrição de atletas. Segundo o presidente da entidade, Fábio Guedes Salgado, em documento assinado pelo próprio dirigente, o Papão protocolou o ofício “em data posterior ao prazo de 20 dias”, que é dado para estes casos.

ENTENDA O CASO

De acordo com o Bicola, as inscrições do atacante Tcharlles e do lateral-esquerdo Marlon foram feitas fora do prazo. Caso o TJD aceitasse o pedido, os dois jogadores do Remo estariam irregulares e não poderiam atuar na final do Parazão, inclusive no jogo desta noite (2), às 20h, no Mangueirão. O segundo será domingo, às 17h, no mesmo local. As partidas têm transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Após ser confirmada que a final do Campeonato Paraense seria entre Remo e Paysandu, a diretoria bicolor acusou que Tcharlles e Marlon, jogadores do Remo, foram inscritos no Parazão fora do prazo, já que a rodada foi antecipada para o dia quatro e que os atletas deveriam estar no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na segunda-feira (3), um dia útil antes da rodada final. Já o Remo se baseia em um documento da FPF, que mantém as inscrições da competição para o dia quatro.