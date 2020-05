Casos confirmados de coronavírus no mundo superam 6 milhões

Os casos de infecção pelo o novo coronavírus superam 6 milhões no mundo, de acordo com a última atualização do painel com curadoria da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ao todo são 6.003.762 de pessoas doentes, com 367.356 mortes.

Os Estados Unidos continuam com o maior número de casos e mortes, 1,76 milhão e 103.605, respectivamente. O Brasil vem logo na sequência, com 465.166 casos e 27.878 óbitos. A Rússia é o país do continente da Europa com a situação mais crítica em termos de casos confirmados, são 396.575 infectados e 4.555 mortos. O Reino Unido, com 38.458 óbitos e 274.219 casos, tem a mortalidade mais alta no Velho Continente.

A Espanha registrou neste sábado 664 novas infecções por coronavírus. Ao todo no país são 239.228 casos da doença, com 27.125 óbitos.

Na Itália, foram 416 novos casos confirmados de covid-19 neste sábado, uma diminuição das 516 confirmações ontem. Nos óbitos, foram 111 nas últimas 24 horas, aumento dos 87 de sexta-feira e 70 de quinta-feira. No total, são 232.664 casos confirmados e 33.340 óbitos no país que já foi o epicentro da doença no mundo.

Em Portugal, nas últimas 24 horas, morreram mais 13 pessoas e foram confirmados mais 257 casos de covid-19 (sendo 231 deles na região de Lisboa).

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado, no total, desde que a pandemia começou já são 32.203 infectados, 19.186 recuperados e 1.396 óbitos. Há ainda 514 pessoas hospitalizadas (menos 13 que na sexta-feira), dos quais 63 com cuidados intensivos.