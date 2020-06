Casos de coronavírus e número de mortes no Brasil em 1º de junho

Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta segunda-feira (1º), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 29.341 mortes provocadas pela Covid-19 e 514.992 casos confirmados da doença em todo o país.

Desde 22 de maio, o Brasil é o segundo país com mais casos confirmados de Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registravam mais de 1,7 milhão de casos neste domingo, segundo balanço global feito pela universidade norte-americana Johns Hopkins.

Os EUA atingiram a marca de 500 mil casos em 10 de abril, data em que havia 18.693 mortos pela doença no país. A primeira morte entre os norte-americanos ocorreu em 6 de fevereiro. O Brasil registrou a primeira morte por Covid-19 em 16 de março.

Neste sábado (30), o Brasil passou a França em número de mortes por Covid-19, quando o país europeu, um dos mais afetados pela pandemia, tinha 27.121 mortos no balanço da Johns Hopkins.

O balanço doMinistério da Saúde informou 29.314 mortos e 514.489 casos. Somos agora o quarto país em número de mortos pela doença, atrás de EUA, Reino Unido e Itália.

Mesmo com a grande quantidade de casos, estudos estimam que os números reais sejam ainda maiores no Brasil devido às subnotificações. Uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) indica que o país tem sete vezes mais casos de coronavírus do que apontam as estatísticas oficiais.

Taxa de ocupação de leitos de UTI

Acre – 86% em todo o estado em 25/5

– 86% em todo o estado em 25/5 Alagoas – 72% em todo o estado 28/5

– 72% em todo o estado 28/5 Amapá – 97,78% em todo o estado em 25/5

– 97,78% em todo o estado em 25/5 Amazonas – 82% em todo o estado em 26/5

– 82% em todo o estado em 26/5 Bahia – 68% em todo o estado em 27/5

– 68% em todo o estado em 27/5 Ceará – 89% em todo o estado em 17/5

– 89% em todo o estado em 17/5 Distrito Federal – 69,5% na rede privada e 42,24% na rede pública em 29/5

– 69,5% na rede privada e 42,24% na rede pública em 29/5 Espírito Santo – 77,55% em todo o estado em 25/5

– 77,55% em todo o estado em 25/5 Goiás – 43,3% dos leitos de gestão estadual, em todo o estado em 29/5

– 43,3% dos leitos de gestão estadual, em todo o estado em 29/5 Maranhão – Grande Ilha: 95,65%; Imperatriz: 94,44%; e interior: 74,34% em 26/5

– Grande Ilha: 95,65%; Imperatriz: 94,44%; e interior: 74,34% em 26/5 Mato Grosso – 14,6% em todo o estado em 27/5

– 14,6% em todo o estado em 27/5 Mato Grosso do Sul – 2,4% em todo o estado em 29/5

– 2,4% em todo o estado em 29/5 Minas Gerais – 69% em todo o estado em 27/5

– 69% em todo o estado em 27/5 Pará – 84,36% em todo o estado em 27/5

– 84,36% em todo o estado em 27/5 Paraíba – 75% em todo o estado em 29/5

– 75% em todo o estado em 29/5 Paraná – 44% em todo o estado em 29/5

– 44% em todo o estado em 29/5 Pernambuco – 98% em todo o estado em 28/5

– 98% em todo o estado em 28/5 Piauí – 61% em todo o estado em 24/5

– 61% em todo o estado em 24/5 Rio de Janeiro – 86% em todo o estado em 24/5

– 86% em todo o estado em 24/5 Rio Grande do Norte – 78% em 29/5

– 78% em 29/5 Rio Grande do Sul – 72% em todo o estado em 29/5

– 72% em todo o estado em 29/5 Rondônia – 62% em todo o estado em 25/5

– 62% em todo o estado em 25/5 Roraima – 62% em todo o estado em 25/5

– 62% em todo o estado em 25/5 Santa Catarina – 61,49% do sistema público em todo o estado em 27/5

– 61,49% do sistema público em todo o estado em 27/5 São Paulo – 70,7% em todo o estado em 29/5

– 70,7% em todo o estado em 29/5 Sergipe – 89,6% do sistema público em todo o estado em 29/5

– 89,6% do sistema público em todo o estado em 29/5 Tocantins – 50% dos leitos ocupados em 25/5

Testes feitos pelos estados

Número de testes de coronavírus feitos pelos estados

Estado Nº de testes Data de divulgação Acre 12.693 29/5 Alagoas 2.594 27/4 Amapá 13.780 27/5 Amazonas 6.183 27/4 Bahia 39.949 21/5 Ceará 92.515 29/5 Distrito Federal 141.344 29/5 Espírito Santo 45.777 29/5 Goiás 11.519 27/5 Maranhão 52.012 29/5 Mato Grosso 7.010 29/5 Mato Grosso do Sul 7.663 26/5 Minas Gerais 21.327 29/5 Pará 27.769 27/5 Paraíba 42.170 29/5 Paraná 26.063 25/5 Pernambuco 50.392 28/5 Piauí 42.152 29/5 Rio Grande do Norte 19.015 29/5 Rio Grande do Sul 12.508 26/5 Rondônia 15.240 29/5 Roraima 718 23/4 Santa Catarina 29.000 29/5 São Paulo 87.463 27/5 Sergipe 16.706 27/5 Tocantins 7.095 25/5 Total 830.684

Rio de Janeiro não divulgou o número de testes.

Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados