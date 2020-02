Casos de coronavírus em cruzeiro no Japão chegam a 61

As autoridades do Japão confirmaram nesta sexta-feira (7) que detectaram 41 novos casos de coronavírus em um cruzeiro que está em quarentena no porto da cidade de Yokohama, ao sul de Tóquio. Entre os registros, está o primeiro sul-americano infectado com o vírus, um argentino de identidade não revelada.

Com as informações divulgadas nesta sexta, o número de pessoas com o vírus no cruzeiro Diamond Princess subiu para 61. Já os casos registrados no Japão chegam a 76.

A atualização repassada pelas autoridades japonesas indicou que entre os infectados estão 21 japoneses, oito americanos, cinco canadenses, cinco australianos, um britânico e o argentino.

A embarcação está em quarentena desde segunda-feira (3), com cerca de 2,7 mil passageiros e mil tripulantes a bordo. As autoridades do Japão pediram que todos fiquem no cruzeiro por duas semanas, período de incubação do vírus.