Casos de covid-19 param de crescer em Belém, diz levantamento

Um levantamento do jornal “Folha de S. Paulo” indica que o número de novos casos de covid-19 parou de crescer em 70% das 324 cidades com mais de 100 mil habitantes no País, entre as quais Belém.

A pesquisa é do monitor da aceleração da covid-19, da Folha. Nesse contexto, ao ser perguntada sobre esse assunto, a Secretaria de Estado de Saúde Pública externou, nesta quinta-feira (3), que os casos da doença mostram-se em queda na capital paraense.

De acordo com a Folha, em 132 desses municípios (41%) a situação é estável; em 95 (29%) há desaceleração, queda de novos casos, e em 97 (30%) o quadro é de aceleração de casos. A maioria das cidades das regiões Norte e Nordeste mostra-se em desaceleração.

Em Nota, a Sespa informou que “Os casos da covid-19 no município de Belém vêm reduzindo. Nesta quinta-feira (03), o levantamento epidemiológico registrou uma redução de 45% da média móvel quando comparada com 14 dias atrás, ou seja, a média de pessoas contaminadas em Belém no dia 20/08 era de 48,7 novos casos por dia, enquanto que no dia 03/09 foram computados 26,7 novos casos por diários”.

Desde o início da doença, Belém computou 32.775 casos confirmados, 28.590 recuperados e 2.110 óbitos. A pesquisa epidemiológica realizada pela Universidade Estadual do Pará (UEPA) também demonstra que 31% das pessoas em Belém e região metropolitana já possuem anticorpos da covid-19.