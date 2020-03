Casos do novo coronavírus no Brasil sobem para 121, afirma Ministério da Saúde

Evento de música alternativa, que aconteceria em São Paulo no início de abril, foi remarcado para dezembro

A assessoria oficial do Lollapalooza divulgou nesta sexta-feira, 13/3, que o festival de música foi adiado por conta do coronavírus. O evento, que aconteceria nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2020 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, passou para 4,5 e 6 de dezembro. O Lolla da Argentina já havia sido suspenso.

Cantores nacionais e internacionais como Rita Ora, James Blake, Silva, Jão, The Strokes, Guns N’ Roses, Gwen Stefani, Pabllo Vittar, Emicida, Ludmilla e Fresno estavam na programação. Em 2019, ele levou mais de 240 mil pessoas para Interlagos e, como uma das medidas preventivas é evitar circular em lugares fechados, com muitas pessoas e com pouca ventilação, a organização do festival decidiu adiar o evento.

O primeiro festival de grande porte a tomar essa medida foi o Coachella, que acontece na Califórnia, Estados Unidos, e estava marcado para abril de 2020.

Os infectados pelo novo coronavírus (Covid-19) no Brasil já passam de 70. Para prevenir essa pandemia global, recomenda-se lavar as mãos com frequência, com água e sabão e álcool gel funciona também. É indicado tossir cobrindo a boca e o nariz com o cotovelo flexionado, evitar tocar olhos, nariz e boca, evitar aglomerações e manter distância das demais pessoas, especialmente das que estão com tosse ou febre.