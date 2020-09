Castanhal aqueceu com o primeiro evento de Motovelocidade em solo Paraense

A primeira etapa da Taça Terranew Monster Energy esquentou Castanhal, no último final de semana. Esse foi o primeiro evento de motovelocidade em solo paraense, fazendo o público vibrar com o espetáculo cheio de emoção e muita experiência dos pilotos que brilham no Brasil e no exterior, na categoria Yamaha R3.

O evento foi idealizado por Néstore Mejias e Néstore Filho. O patriarca afirmou que a competição foi um grande sucesso e ultrapassou as expectativas. “O público gostou muito e deu para sentir eles vibrando junto às motos. Faremos mais eventos como esse”. O empresário e piloto ficou em quinto lugar na competição.

Tourinho Jr, atual campeão brasileiro de motovelocidade na categoria 600cc e representante do Brasil em competições do exterior, também fez questão de correr na Taça Terranew Monster Energy, para apoiar a modalidade esportiva no Pará. O piloto teve o melhor tempo nas baterias, com uma média de velocidade de 68,20 Km/h e fazendo 43 segundos em sua melhor volta. “É um esporte que eu gosto muito – curto desde pequeno. Não é só um trabalho, é um lugar de diversão,” afirmou o piloto de apenas 14 anos.

Única representante feminina no Campeonato Brasileiro e terceiro lugar no Campeonato Espanhol, Sarah Conessa, de 20 anos, também marcou presença na competição e parabenizou a organização. “Tudo muito bem organizado. Fiquei muito feliz de participar do evento e por ter essa oportunidade. O Pará é um estado muito quente e só de correr aqui já é possível ter mais condicionamento físico,” afirmou a piloto, que também cursa Biologia.

O atual campeão brasileiro de Motovelocidade na categoria 600cc também correu na abertura da modalidade no Pará e ficou feliz ao ver o público abraçar o evento. “A galera se divertiu muito assistindo. Acho que agora vamos precisar de uma arquibancada bem grande,” disse Michel Velludo, de 26 anos.

Os alunos da academia de motovelocidade Terranew Motos também participaram das corridas e parabenizaram a iniciativa. “Sempre andei em moto de rua, sempre tive moto, e com a academia surgiu o interesse de entrar para o time e começar a treinar. Hoje, entrei para correr valendo e recomendo a todos que acelerem na pista e saiam das ruas,” concluiu Marcos Neto, aluno da academia.

Por Rosiane Rodrigues