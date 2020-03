Castanhal ganha prédio reformado do MPPA nesta terça-feira

O procurador-geral de Justiça do Pará, Gilberto Martins, preside a partir das 11h desta terça-feira (3) a solenidade de entrega da reforma da sede do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) em Castanhal. O imóvel passou nos últimos meses por uma completa obra de modernização, que vai garantir maior conforto e segurança para atendimento do público e uma estrutura apropriada para estimular a produtividade de promotores de Justiça e servidores da instituição que trabalham no município.

O prédio sede do MPPA em Castanhal está localizado na Avenida Presidente Vargas, a principal da cidade. A reforma durou cerca de um ano. Uma das primeiras providências foi a revitalização integral do piso em granito. Durante a obra foi realizada ainda a substituição de divisórias por parede em gesso acartonado com isolamento acústico, readequação dos gabinetes de promotores com a inclusão de antessalas de apoio, revitalização das fachadas e a instalação de novas portas, forro, luminárias e redes elétrica e estruturada.

Com a reforma, o prédio, que possui 354 m², passa a contar com cinco gabinetes para promotores de Justiça, cada um com salas de apoio; duas salas para apoio administrativo, copa e salas de monitoramento e informática.

O prédio reformado atende a legislação e as normas de acessibilidade, como banheiro acessível para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O imóvel possui ainda estrutura para sistema de circuito fechado de tv e alarme e sistemas sustentáveis, com captação de energia solar e aproveitamento de águas pluviais.

Além do procurador-geral Gilberto Martins, a solenidade desta terça-feira vai reunir autoridades estaduais e municipais, membros e servidores do MPPA e representantes da sociedade civil.

