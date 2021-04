Castanhal: Polícia Civil prende três pessoas por tráfico de drogas

No dia 24 de março, a Polícia Civil do Pará, realizou a prisão de 3 pessoas pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, em Castanhal. Em campana, no bairro Jaderlândia, próximo a residência de um dos envolvidos, os agentes da segurança pública estavam investigando os atos frequentes do mesmo, ele saía para fazer entregas das drogas ilícitas em uma moto preta, transferindo para outros integrantes da associação criminosa. A equipe policial observou que o acusado estava com uma sacola em mãos e em diligências o acompanharam até a feira da Central de Abastecimento do Pará, entregando a um homem no local, este foi abordado pelos investigadores e em uma embalagem descartável encontraram papelotes de Oxi e pasta base de Cocaína. Os policiais civis retornaram ao endereço e avistaram que o investigado empreendendo fuga e em perseguição foi capturado, regressaram ao imóvel e nele uma mulher foi detida, com uma mochila contendo mais pasta base de cocaína, Oxi diluído em uma garrafa e uma balança de precisão. Diante dos fatos, os três homens foram encaminhados para a unidade policial junto ao material apreendido e estão à disposição da justiça.

por Rafaela Silva

Foto: Ascom

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará