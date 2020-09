CBF confirma e Paysandu vai disputar o Brasileirão de Aspirantes

Após o presidente Ricardo Gluck Paul confirmar à reportagem que as chances do Paysandu disputar o Brasileirão de Aspirantes eram remotas por conta da questão financeira, o clube confirmou, na noite desta sexta-feira, 4, que está entre as 16 equipe participantes deste ano.

A confirmação veio por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que no final de agosto convidou o Paysandu e as demais equipes que estão entre o 17° e o 40° lugar no Ranking Nacional de Clubes – o Paysandu ocupa a 28° posição. Com isso, o Paysandu será o representante da Região Norte no torneio que começa dia 18 de outubro e vai até o dia 21 de janeiro de 2021. A CBF deve divulgar a tabela na próxima semana.

O Brasileirão de Aspirantes é uma competição sub-23 que vai para a sua quinta edição. Apesar do limite de idade, as equipes podem inscrever até quatro jogadores com idade superior, sendo um goleiro e três jogadores de linha. Em 2019, o Internacional foi o grande campeão após vencer o seu rival Grêmio na final.